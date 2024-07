Hit Parade Anna supera tutti prima per la quarta volta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)continua ad infrangere record: per lasettimana consecutiva Vera Baddie si conferma al primo posto della classifica degli album in Italia (FIMI/GFK). È laartista donna italiana ad ottenere un simile risultato da 10 anni a questa parte. L'album, che è già certificato Oro, sta ottenendo risultati straordinari sulle piattaforme digitali con tutte le tracce entrate in classifica. Vera Baddie, inoltre, è il primo album di un'artista donna ad avere avuto 5 brani entrati nella top10 della classifica singoli Fimi da The Fame Monster di Lady Gaga nel 2010. '30°C' si riconferma la hit dell'estate, da poco certificata Disco di Platino (FIMI/GFK). È inoltre la canzone più a lungo in vetta della classifica singoli giornaliera di Spotify di quest'anno: ad oggi, infatti, ha trascorso 5 settimane ininterrotte allaposizione della chart.