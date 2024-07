La presidente Marinella Soldi si dimette dalla Rai per andare alla Bbc

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024)della Rai dal luglio 2021, ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico ricoperto nell’azienda pubblica con una lettera indirizzata al ministro dell’Economia. A decorrere dal 10 agosto 2024 non sarà più la numero uno di via Teulada per ragioni “personali e professionali”. In particolare per queste ultime, visto che ricoprirà un ruolo importante all’interno della Bbc. Il comunicato della Bbc suÈ stata la Bbc, in un comunicato, ad annunciare la nomina dicome membro non esecutivo del Consiglio Commerciale. Inizierà a lavorare per l’emittente britannica il 1° settembre 2024. Il servizio pubblico inglese ha dichiarato che beneficerà della “grande esperienza editoriale e commerciale” della dirigente italiana, che ha vissuto per larga parte della sua vita a Londra.