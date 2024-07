Il Challenger di Todi torna con la sedicesima edizione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Gli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cupno con la. Da domenica 11 a sabato 17 agosto il Tennis Club1971 aprirà nuovamente le porte per l’ATP75 organizzato da MEF Tennis Events. Storicamente, la terra rossa del circolo umbro è stata calcata da tanti professionisti in grado di raggiungere le migliori posizioni del ranking ATP. Da volti del tennis nostrano come Paolo Lorenzi e Filippo Volandri, fino all’attuale numero 3 del mondo e fresco vincitore di Wimbledon Carlos Alcaraz, o ancora al campione dell’2023, Luciano Darderi. Si rinnova anche quest’anno l’unione vincente con la giunta comunale del sindaco diAntonino Ruggiano, il cui supporto, insieme al title sponsor Sidernestor, è imprescindibile per l’organizzazione dell’evento.