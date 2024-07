Don Antoine il nuovo parroco di Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Alla fine sarà don, il, ad aiutare Rosa con il piccolo Manuel. La convincerà a non alzare troppo i toni per sgridarlo, pur avvertendolo del pericolo in cui poteva incorrere e dei metodi sbagliati che stava utilizzando. Parte della scena la vedrà anche Damiano, conoscendo per la prima volta il sacerdote. Ora però donvuole assolutamente che Rosa faccia pace con Luisa, la vicina di casa. E va a parlare con entrambe convincendole a incontrarsi. Ma l’interessamento del prete darà modo a Luisa di farsi strane idee e metterle in giro tra le pettegole del quartiere. Povera Rosa, ha ancora guai in vista. Non si capisce francamente nulla, invece, di questo gioco di ruoli che Micaela vorrebbe mettere in piedi con Samuel, scenette dallo sfondo sessuale e ironico che risultano incomprensibili e fini a se stesse.