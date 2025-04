Gravidanzaonline.it - Alexandra Hildebrandt, a 66 anni partorisce il decimo figlio: “Perché no?”

, 66, ha dato alla luce il suo, Phillip, nato con parto cesareo all’Ospedale universitario Charité di Berlino. La donna, attivista e direttrice del Museo del Muro di Berlino, ha avuto otto figli dopo i 53e assicura di aver concepito naturalmente anche quest’ultima gravidanza. “Mangio sano, nuoto regolarmente, corro, non bevo né fumo e non ho mai usato contraccettivi”, ha raccontato ai giornalisti della Bild.Il parto, seguito dal professor Wolfgang Henrich e dalla sua équipe, ha rappresentato una sfida dal punto di vista medico, data l’età della donna e il numero elevato di cesarei precedenti. “L’età e l’elevato numero di parti cesarei sono una rarità assoluta in ostetricia e hanno rappresentato una sfida”, ha spiegato Henrich, sottolineando però come laabbia affrontato la gravidanza senza particolari problemi grazie alla sua ottima forma fisica e mentale.