Game-experience.it - Devil May Cry (serie animata), la recensione: un Road Trip verso l’Inferno

Leggi su Game-experience.it

C’eravamo lasciati con un arrivederci ma non ci aspettavamo di tornare con i pop corn. E invece il ritorno di Dante si celebra sul piccolo schermo in formatoTV targata Netflix, con quella che ha tutta l’impressione di diventare un nuovo punto di inizio del franchise. La saga diMay Cry dunque ritorna con un’avventura inedita, che prende in prestito alcuni dei personaggi più significativi dai videogiochi e dal manga ispirati all’omonima saga, proiettando la narrazioneun nuovo orizzonte del tutto inedito.C’entra ancora l’eterna disputa tra i Regni, viene tirato in ballo nuovamente Sparda ma questa volta scende in campo niente popo di meno che l’America in persona, con dei velati messaggi di polemica rispetto al momento e al suo ruolo nello scenario internazionale. Politica a parte, il mood generale dellaè fantastico e il livello artistico è indiscutibile.