Gravidanzaonline.it - “La cardiospirina presa prima del concepimento diminuisce il rischio di aborto?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Buonasera, ho 35 anni e ho avuto due aborti spontanei. Ho fatto qualche analisi e un’isteroscopia dal quale è risultato un utero a T che ho già operato. Le analisi del sangue invece erano ok ma per “sicurezza” il mio ginecologo, in via preventiva, mi ha prescritto la cardioaspirina un mesedi riprovarci.Mi ha detto che “male non mi fa” ma mi sembra un po’ strano. È normale prescrivere questo farmaco per prevenzione? La ringrazio.L'articolo “Ladelildi?” proviene da GravidanzaOnLine.