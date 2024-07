Di insegnare a volare al baby rondone finito sul terrazzino non c' è stato bisogno È bastato riorientarne lo sguardo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 22 luglio 2024) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Non so se fosse una rondine o un– ho subito googlato le caratteristiche, più probabile il secondo: il corpo pareva più scuro e non c’era alcun punto di rosso sotto il becco. In ogni caso era giovane, un adolescente piumato e completo, con lunghissime ali perfettamente in ordine, nessuna ammaccatura. Solo che non volava, saltellava spaesato nel quadrato del nostro terrazzo di due metri per due. Dietro la porta a vetri della cucina, le gatte di casa sono impazzite. L’anziana, Z., una certosina saggia dalla nascita, ha prima studiato la situazione da vicino, muso contro muso, per poi riprendere la sua routine di sonno, piccoli pasti, qualche salto sul tavolo in cerca di merende illegali. Ma la più piccola, A.