LIVE F1 GP Ungheria in DIRETTA | alle 15 00 la partenza la Ferrari punta al podio

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 Il principale avversario è ancora Max Verstappen: l'olandese ieri è arrivato a soli 45 millesimi dalla pole e viene da una notte trascorsa fino3.00 a guidare al simulatore per la 24h virtuale di SPA. Una routine già sperimentata in Arabia Saudita e a Imola. 14.24 GP diche vedrà scattare dalla pole Lando Norris davanti a Oscar Piastri per una prima fila tutta targata McLaren. La scuderia britannica sin dprove libere si è dimostrata superiore alla concorrenza e si è confermata ieri in qualifica. 14.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara del Gran Premio dia Budapest, sul tracciato dell'Hungaroring.