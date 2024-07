L' Atletico Madrid tenta lo sgambetto al Milan | vuole Fullkrug

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 luglio 2024) Attenzione, c'è il rischio che l'si metta in mezzo e complichi il mercato dei rossoneri dopo la firma di Morata che ha risolto il problema della mancanza di un attaccante centrale. Per ora è solo una suggestione, ma la voce arriva dalla Germania ed è da prendere con le molle. I Colchoneros avrebbero messo gli occhi su Niclas, centravanti del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca che per ilpotrebbe essere l'altro rinforzo da affiancare a Morata.è in uscita dal Borussia che ha puntato su Guirassy, altro obiettivo dei mesi scorsi di Ibrahimovic e Moncada. Una situazione che non è piaciuta al giocatore, complice anche un buon Europeo con la maglia della Germania. Ilspera, però, di poter trattare sulla base di 15-18 milioni di euro, anche considerando i 32 anni dell'attaccante.