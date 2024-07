Calafiori e la fidanzata si sono lasciati? Il video a Ibiza e il falso annuncio all’Arsenal | l’intrigo social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Bologna, 21 luglio 2024 –sembra a un passo d. Il difensore rossoblù, al centro di un’estate di mercato, è vicinissimo a vestire la maglia dei Gunners. Da Londra filtra ottimismo per la chiusura della trattativa, con un rilancio a 47 milioni, cifra vicina a quella che chiederebbe il Bologna (50 milioni tondi). Un indizio sul futuro si potrebbe già avere nella giornata di domani, lunedì 22 luglio, quandodovrebbe partire per Valles insieme ai suoi compagni per il ritiro estivo. Intorno all’ora di pranzo uscirà la lista dei convocati di Italiano.