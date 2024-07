Atletica incredibile agli Europei U18 | il favorito Odey-Jordan rallenta nei 200m e si fa eliminare in batteria VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Ha solo 16 anni, è talentuoso e ora ha imparato una lezione fondamentale nello sport: mai rilassarsi troppo presto. Il britannico JakeUnder 18 dileggera in corso di svolgimento a Banska Bystrica, in Slovacchia, pur essendo tra i favoriti per l’oro nei, ha perso l’opportunità di avanzare in semifinale. E il perché è clamoroso: il velocista aveva ormai in pugno il primo posto nella sua, ma a metà rettilineo ha deciso dire. Una distrazione che hai rivali. In tre lo hanno superato e sono loro a staccare il pass per la semifinale, senza possibilità di ripescaggio per gli altri. Peril quarto posto col crono di 22.12. L’eliminazione stona con il 20.55 fatto registrare in stagione, ma la distrazione è di quelle che costano caro. E ilè già virale sui social.