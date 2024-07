Giubileo 2025 | tutte le criticità di Roma

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildelsi avvicina e cresce la preoccupazione per una serie diche vedonoinadeguata ad ospitare 35 milioni di pellegrini. Ritardi infrastrutturali delle opere previste, inefficienze nei trasporti pubblici, crescente criminalità, mezzi di soccorso insufficienti e un sistema sanitario in crisi, sono i problemi che la città eterna fatica a superare e che rischiano di trasformare uno degli eventi più importanti del Paese in un incubo logistico e organizzativo.a cui il comune die la Regione Lazio attualmente sembrano incapaci di rispondere efficacemente. Questa incapacità ha suscitato preoccupazioni persino in Vaticano, che nel 2023 ha inviato una lettera al Campidoglio e alla premier Giorgia Meloni, mettendo in luce i gravi problemi che la città deve affrontare e risolvere prima dell’inizio deldel