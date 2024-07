Giocherà in C con Milan Futuro Ibrahimovic Junior firma per il Diavolo Dna giusto per fare gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Maximilian(nella foto) hato il suo primo contratto da professionista con il. Lo ha annunciato ieri il club rossonero sui profili social di, squadra chequest’anno la Serie C e di cui il figlio di Zlatan farà parte. Maximilian è un esterno sinistro classe 2006. Nel febbraio 2023, aello aveva sfidato il padre Zlatan scendendo in campo nella partitella colUnder 18. Ibraè approdato alle giovanili rossonere nel 2022 dal club svedese dell’Hammarby. Ragazzo solare, finora ha collezionato 29 presenze con l’Under 18 rossonera e realizzato tre gol. Abate lo aveva anche convocato in Primavera, ma non ha avuto occasione di subentrare dalla panchina.