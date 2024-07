Francia altro che Giochi | troppi divieti e timore di attentati la grande fuga dalle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Stazioni della metropolitana chiuse, strade transennate, controlli delle borse e degli zaini, difficoltà nella circolazione stradale, QR Code per accedere alle zone “grige” del lungosenna, prezzi dei trasporti raddoppiati, folle e file inevitabili (sono attesi circa 15 milioni di turisti): si dice che i francesi siano maestri nell’arte di lamentarsi. In questo clima, ad una settimana dalla cerimonia inaugurale delledi Parigi (il 26 luglio), il leggendario cattivo umore dei parigini non si smentisce. E non è solo un cliché. Alcuni giorni fa, un amico medico mi diceva: “Se ifossero in Italia, sareste tutti a ballare nelle strade e affrontereste i disagi con il sorriso. Ma qui siamo in”. Come tanti parigini anche lui aveva già fatto le valigie.