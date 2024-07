Abbellire il letto con i cuscini come fare in poche mosse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) A volte per trasformare la propria camera dain uno spazio accogliente e pieno di stile basta davvero poco, per esempio si può capiredisporre alcunisulper rinnovare l’ambiente. Tipologie Innanzitutto è bene sapere che ci sono almeno tre generi diche si differenziano per caratteristiche e funzioni. I classici guanciali per dormire servono a favorire il riposo, ma possono diventare anche elementi decorativi da lasciare suldurante il giorno abbinandoli alle coperte o creando piacevoli contrasti cromatici tra tessuti, mobili e pareti. Esistono anche comodidecorativi che fungono da sostegno per la lettura o quando si guarda la tv o ancora si lavora al pc. L’importante, in questo caso, è che siano supporti non troppo morbidi.