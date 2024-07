Qui Atalanta Godfrey si presenta Ufficiale Sulemana Asse con il Cagliari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024)to Benjamin Matthew, ufficializzato Ibrahim(nella foto):sempre più internazionale. Così, difensore, 26enne, inglese: "Darò tutto per la maglia, è il mio modo di giocare. Ho voluto l’: lo scorso anno guardavo le partite e il suo modo fantastico di giocare. Sono qui per migliorare grazie Gasperini". Cl1998, 112 presenze in Premier League, con il Norwich nell’agosto 2019 affrontò in amichevole proprio la Dea. Luca Percassi, da allora, lo ha tenuto d’occhio. Soprattutto "la scorsa stagione, eravamo interessati a lui già a gennaio". Arriva dall’Everton e scalpita per la finale di Supercoppa del 14 agosto contro il Real Madrid: "Non vediamo l’ora di giocare anche in Champions, è il sogno di ogni bambino".