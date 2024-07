Casertana il punto | definito lo staff; tanti nomi per Trevisan

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’ultimo campionato dellaha superato ogni rosea aspettativa: il quinto posto ai playoff conseguito da Cangelosi – ancora senza squadra – è stato un vero miracolo. Caserta ha vissuto con emozione l’ultimo campionato. Il cambio tra panchina e scrivania, scegliendo Iori e, è sulla stessa scorta di puntare ad un campionato di vertice. Jacopo Falanga, proveniente dall’Ancona, sarà il vice di Manuel Iori; inoltre, ci sono Andrea Campagnolo – ex portiere di Catania, Reggina e Cagliari – come allenatore dei portieri, e Denis Francescutti come preparatore atletico. Le uscite: Venturi segue Degli Esposti al Gubbio Naturalmentegiocatori sono stati sotto le buone luci della cronaca, dopo lo scorso campionato. Il portiere Venturi è stato ceduto al Gubbio, Anastasio al Catania, capitan Celiento al Trapani.