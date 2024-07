Bce finalmente il giorno della svolta?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Oggi dovrebbe essere ildi, seppure ben oltre il limite di tempo che gli operatori avevano ipotizzato per un cambiamento di verso e di passo. È riferito al termine entro cui la Bce avrebbe già dovuto continuare a far procedere in discesa l’andamento dei tassi. Tanto per tutto quanto concerne il loro adeguamento alle nuove condizioni dell’ economiaUe. Va da sé che con essa si muoverebbe anche buona parte di quella del resto del mondo. È bene precisare che tra non molto la stessa procedura dovrebbe essere adottata dalla Fed negli Usa, dove buona parte dei fondamentali dell’apparato produttivo e, più in generale, del sistema socioeconomico, sono sostanzialmente diversi da quelli del Vecchio Mondo. La decisione di una discesa del tasso dell’euro, come quella del dollaro, non è da dare assolutamente per scontata. Né lo è l’eventuale portatasua grandezza.