Capannone distrutto dalle fiamme Telecamere passate al setaccio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) E’ di natura certamente dolosa il rogo scoppiato nella notte fra domenica e lunedì alla ditta di logistica "Xin Shun Da" in via Nottingham 12 al Macrolotto 2. Una evidenza apparsa chiara finprime ore quando lee il fumo hanno avvolto ildistruggendolo completamente. Al suo interno infatti non è rimasto più nulla, solo un cumulo di cenere e detriti. Hanno retto solo i piloni esterni che sorreggono il, mentre tutta la merce che era stoccata dentro e alcuni furgoni sono andati completamente distrutti. Di chi sia la mano che ha appiccato il fuoco è ancora tutto da chiarire. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco che devono capire quale si stata l’innesco del terribile incendio e la polizia che sta cercando di ricostruire quanto sia accaduto in quelquella notte.