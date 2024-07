Anticipazioni The Family la puntata di oggi 17 luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi17Hulya va a trovare Devin nel suo studio e finge di volersi scusare con lei per il comportamento di Aslan. In realtà, la donna vuole scoraggiarla riguardo al matrimonio. Devin, tuttavia, sa bene come tenerle testa, e non si lascia intimidire. Intanto, l’imprenditore sta leggendo l’accordo prematrimoniale e s’infuria con Hulya. Ibrahim, invece, scopre quali sono le reali intenzioni di Atilla rispetto al documentario e lo prende di petto.