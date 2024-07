Villa Bonanno i segreti del suo giardino di palme

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 luglio 2024) Chi è stato in vacanza a Palermo almeno una volta nella vita, o chi abita nel capoluogo siciliano, si è sicuramente imbattuto in una delle meraviglie architettoniche presenti nel territorio, ovvero. Realizzato da Giuseppe Damiani Almeyda nel 1905, a colpire sono le, ununico dai tratti esotici con tanti, statue e percorsi da vivere in prima persona. Tanti gli elementi da visitare, tra cui i pochi resti risalenti all’epoca romana, due case patrizie. Vi raccontiamo questo luogo da sogno. La storia disi trova precisamente a Piazza della Vittoria (di fronte al Palazzo dei Normanni), e gli ingressi per visitare lo splendidodalla superficie di 30000 m² sono da corso Vittorio Emanuele e da Piazza della Vittoria. Questopubblico, nel quartiere Palazzo Reale di Palermo, è incantevole, a tratti esotico.