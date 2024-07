Code tra Nembro e Selvino venerdì sarà ripristinato il doppio senso di marcia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 luglio 2024). Sono giorni disulla Strada Provinciale 36 che collegae Aviatico. Il cantiere dell’allargamento della curva vicino alla chiesetta di San Pietro è aperto da diversi mesi, con ununico alternato istituito dalla Provincia di Bergamo lo scorso marzo regolato da un impianto semaforico. Negli ultimi giorni si sono registrateproprio nel tratto vicino al semaforo, in particolare nelle ore di punta al mattino e nel tardo pomeriggio. In una comunicazione congiunta i sindaci di(Gianfranco Ravasio e Andrea Santopietro) hanno informato la cittadinanza che hanno completato un esposto alla Provincia per le criticità occorse negli ultimi giorni per i lavori stradali.