La guerra del ballo a Pesaro | libero ma in pochi Il sindaco sbaglia

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – Fanno discutere le affermazioni delAndrea Biancani e delle assessore Francesca Frenquellucci e Sara Mengucci in merito alle feste cancellate dai gestori dei locali estivi, in seguito ai controlli preventivi della polizia locale. “Nessuno andrà a fare multe se ci sono poche persone che ballano, ma se queste diventano numerose, con le norme vigenti, il Comune non può autorizzare coloro che non possono rispettare le condizioni”, hanno detto ieri dall’amministrazione comunale rassicurando gli esercenti. Ma Davide Ippaso, direttore della Confesercenti di, chiede chiarezza e rispetto delle regole da parte di tutti: “Non si può dire che una sanzione ad un locale può essere o non essere fatta in base alle persone che ballano, perché questo non è indicato in nessuna legge nazionale in materia.