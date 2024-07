J D Vance nuovo profeta della destra americana Perché Trump ha scelto lui come vice

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) New York, 15 luglio 2024 – Forse il più Maga (Make American Great Again, il motto dindr) e il più estremo di tutti. The Donald haJames Davidproprio per questo, per non scoprirsi troppo il fianco verso unaestrema che ha imbottito il suo partito. Forse anche per questo lo ha preferito al più esperto e navigato Marco Rubio e ad altri candidati finiti nella lista finale. Senza contare cherappresenta l'Ohio, uno degli stati chiave alle prossime elezioni di novembre. (FILES) US Senator JD(R-OH) (L) shakes hands with former US President Donaldduring an event at the East Palestine Fire Department in East Palestine, Ohio, on February 22, 2023. July 15,announces Ohio Senator J.D.as running mate (Photo by Rebecca DROKE / AFP) Trentanove anni, sposato con tre figli, un master a Yale,è il prototipo del giovane conservatorismo estremo.