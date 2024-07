Daino è sicuro | Lautaro Martinez deve vincere il Pallone d’Oro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)ha segnato cinque gol in sei partite e ha deciso la Copa America negli Stati Uniti. Le sue prestazioni hanno convinto Daniele, che l’ha sparata forte su Sportitalia.– La Copa America si è conclusa tra sprazzi di nero e altri di azzurro. L’Argentina ha vinto la finale contro la Colombia per 1-0 nel segno dell’Inter, in particolare nel segno del suo bomber e capitano con la numero 10. Danielela spara grossa: «merita il, non me ne vengono in mente altri. Sonodi questo. Per la stagione che ha fatto ci avviciniamo anche a quel premio. Lo meriterebbe assolutamente, se devo dire un nomesarebbe giusto». SPIEGAZIONE – Danieleha continuato a riguardo: «Lo dovrebbeper quello che ha fatto con l’Inter, per quello che ha fatto con l’Argentina trascinandola a suon di gol in un torneo di così alta qualità.