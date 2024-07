La Fortitudo punta su Gabriel Maxi-offerta per evitare aste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Ladritto su Kenny. E’ l’ex ala di Brescia l’obiettivo primario della Effe per sostituire Mar Ogden e completare un quintetto che ha visto le conferme degli altri quattro elementi dello starting-five della passata stagione. Trentacinque anni, ala di 206 centimetri, il nativo di Charlotte ha alle spalle una lunga esperienza in Europa, tra cui anche due stagioni e altrettanti titoli nazionali vinti in Grecia con il Panathinaikos. Dal 2021 è arrivato invece in serie A in Italia alla Germani Brescia dove nell’ultima stagione ha chiuso con 8 punti di media. Chiusa l’esperienza col club bresciano,ha attirato l’attenzione anche di altri club di serie A e A2. Per battere la concorrenza laha presentato unaimportante al giocatore con l’obiettivo di chiudere entro il weekend e assicurarsi, senza partecipare ad, un elemento capace di andare a completare nel migliore dei modi il quintetto biancoblù.