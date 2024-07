Ex Ilva c’è l’ok dalla Commissione Europea al prestito ponte da 320 milioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ricevutoUe la comunicazione riguardante il “” di 320di euro destinato ad Acciaierie d’Italia, attualmente in amministrazione straordinaria e proprietaria dell’acciaieriadi Taranto. La lettera esprime un giudizio favorevole sui termini dell’operazione, che prevede un tasso di interesse annuo dell’11,6%. Un semaforo verde dall’Europa al nuovo sostegno pubblico per l’. La decisione dellaLaha approvato ildi 320di euro per Acciaierie d’Italia, attualmente in amministrazione straordinaria e proprietaria dell’acciaieriadi Taranto. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato di aver ricevuto una comfort letter, la quale esprime un parere positivo sui termini del, il quale prevede un tasso di interesse annuo dell’11,6%.