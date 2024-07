Come trattare i farmaci scaduti | le regole per lo smaltimento e la raccolta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) A tutti sarà capitato di aver trovato, almeno una volta, deinella propria abitazione. Potrebbe trattarsi di sciroppo dimenticato nel fondo di un cassetto o di compresse per il mal di testa aperte e ritrovate poi nell’armadietto dei. Mafare per liberarsene in modo corretto?tutti sapranno, smaltire icorrettamente è fondamentale non solo per evitare rischi sanitari ma anche ambientali. Essi, infatti, possono contaminare i mari, i laghi, il suolo e provocare anche danni consistenti ad animali e piante. La morale della favola è semplice: mai gettare, siano essi liquidi o solidi, nel lavandino/wc o nella pattumiera. Ecco, dunque,fare per liberarsi correttamente di tali prodotti.