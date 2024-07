Superman è in trappola nelle nuove foto dal set che contengono un potenziale spoiler

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le riprese continuano e di conseguenze piovono moltissimetrapelate dal set della pellicola di James Gunn Sono ancora in corso a Cleveland le riprese di, il film che lancerà il DC Universe di James Gunn al cinema l'anno prossimo, con ledal set che svelano una nuova minaccia per l'Uomo d'Acciaio. Lein questione continuano a trapelare dal web, poiché si stanno attualmente svolgendo le riprese in esterni, quindi soggette agli occhi indiscreti dei passanti e degli abitanti del luogo. Il regista ha assicurato che nel corso delle riprese non verranno mostrati, ma le ultime immagini potrebbero averlo smentito.che potete vedere di seguito, sembra che ildi .