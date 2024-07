M ONetanyahu | negoziati domani al Cairo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 luglio 2024) 16.27 Un team negoziale israeliano saràalper ulteriori colloqui sul cessate il fuoco a Gaza. Lo ha annunciato l'ufficio del premier Netanyahu. "Una delegazione guidata dal capo dello Shin Bet, il servizio segreto interno, insieme a rappresentanti delle Forze di difesa israeliane (Idf), è previsto che parta per ilstasera per continuare i colloqui", si legge in una nota. Intanto Netanyahu ha incontrato i negoziatori rientrati da Doha. Si è anche discusso dei "capitoli dell'accordo per il ritorno degli ostaggi".