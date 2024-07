Invalsi | segni di ripresa ma gli studenti peggiorano in italiano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI - I risultati delle proveal termine della scuola secondaria di secondo grado evidenziano un apprezzabile miglioramento rispetto agli anni passati in tutte le discipline osservate. E' quanto si legge sul Rapporto Nazionale2024 presentato oggi nella Sala della Regina della Camera dei deputati, che ha coinvolto più di 1 milione die studentesse della scuola secondaria di secondo grado. I principali risultati a livello nazionale possono essere riassunti come segue: inil 56% deglie delle studentesse (+5 punti rispetto al 2023, +4 punti rispetto al 2022) raggiunge almeno il livello base (ovvero il livello 3). Il divario massimo tra Nord e Sud scende dai 23 punti del 2023 ai 21 punti del 2024; in Matematica sembra intravedersi un leggero miglioramento con il passaggio al 52% (dopo tre rilevazioni stabili al 50%) della quota di allievi e di allieve che raggiungono almeno il livello 3.