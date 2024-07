Cresce lo staff del Pontedera Arruolato l’ex arbitro Masi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non solo calciatori. Ilsta facendo registrare nuovi ingressi anche nei quadri societari, perché da ieri ha dato il benvenuto a Francesco, nuovo club referee manager granata.è un exdella sezione AIA died ha ricoperto il ruolo di direttore di gara fino alla Serie D e di quarto ufficiale in Serie C ed in Serie A femminile. "Si tratta – come scrive il club sul proprio sito ufficiale – di una figura specializzata per un progetto formativo a 360 gradi., oltre a mantenere il rapporto con la classe arbitrale e ad accogliere le terne chiamate a dirigere le sfide del Mannucci, avrà compiti di match analyst riferito alla gestione arbitrale, di formazione sul regolamento dalla prima squadra al settore giovanile ed infine di garante dei comportamenti etici e morali sia per tesserati che per pubblico nel settore giovanile".