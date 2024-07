Violenza economica sulle donne | apre lo sportello per contrastare il fenomeno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una notizia importante perunin aumento:locontroIn un’epoca in cui la lotta contro ogni forma disi intensifica, una città si distingue per un’iniziativa innovativa e di grande rilievo sociale. L’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili della città, in sinergia con il Centro antiLa Nara, ha inaugurato unodedicato al supporto delle vittime di. Questa collaborazione triennale mira a fornire assistenza qualificata attraverso l’impegno volontario di commercialiste.loper aiutare le– notizie.comLa presentazione del progetto che aprirà a Prato, ha visto protagonisti Filippo Ravone, presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Paola Santoni, presidente del Comitato Pari Opportunità dello stesso Ordine, e Francesca Ranaldi, coordinatrice del Centro AntiLa Nara.