Moglie e figlie uccise con una balestra sterminata la famiglia del commentatore Bbc

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Londra, 10 luglio 2024 – Il Regno Unito sotto choc per un triplice omicidio avvenuto ieri sera a Bushey, nell’Hertfordshire (Inghilterra). Le vittime sono due sorelle, Louise e Hannah Hunt, di 25 e 28 anni,di undella Bbc, John Hunt, oltre alladel reporter, Carol di 61 anni. La polizia sta cercando il presunto killer, Kyle Clifford, 26 anni, ex fidanzato di una delle due giovani. E’ armato di, l’arma con cui avrebbe ucciso le tre donne, anche se potrebbe non essere l’unica. A scoprire i cadaveri è stato proprio Hunt, 58 anni, ex poliziotto e speaker a Radio Five Live del network Bbc da 20 anni, tornato a casa dopo aver lavorato all'ippodromo di Lingfield Park. Clifford vive a Enfield, nord di Londra, dove lavora come guardia giurata.