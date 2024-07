Jasmine Paolini i segreti del successo di una tennista di talento e che ama il lavoro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è già nella storia del tennis italiano; la semifinale dei Wimbledon, il torneo dei tornei, era infatti cosa mai raggiunta da alcunaprima d'ora. Ma non è un caso. In questo sport pieno di campioni arrivare nel giro di un mese alla finale del Roland Garros sulla terra battuta e poi alle semi sullo slam sull'erba significa essere davvero delle Campionesse, con la C maiuscola. Imprese che hanno portato alla ribalta questa ragazza le cui prodezze sono state un poco nascoste da quelle di Jannick Sinner; così, trovandocela a sorpresa al top del tennis mondiale viene facile pensare che i risultati siano frutto solo di tanto e duro, ma non è così. SERVIZIO Questo colpo è forse la cosa più sorprendente della sua esplosione negli ultimi anni.