Guida Bar d’Italia 2025 | al via la ricerca dei migliori nel segno di qualità e sostenibilità

(Di mercoledì 10 luglio 2024) LaBardi Gambero Rosso, giunta quest’anno alla sua 25° edizione e realizzata da sempre in partnership con illycaffè, raccoglie una selezione di indirizzi lungo tutta la Penisola che rappresentano al meglio il locale più amato dagli italiani. Le insegne vengono valutate in Chicchi e Tazzine, che giudicano rispettivamente la proposta caffeicola e ladell’offerta generale, del servizio e dell’ambiente. A conquistare il massimo punteggio, i Tre Chicchi e le Tre Tazzine, sono le realtà a livelli di eccellenza in entrambe le categorie. Il premio illy Bar dell’Anno Sarà il bar più virtuoso ad aggiudicarsi il Premio illy Bar dell’Anno: il prestigioso riconoscimento, che rappresenta la volontà di illycaffè di supportare uno sviluppo sempre più responsabile dei caffè italiani, mira infatti a rendere il rito del caffè ancora più sostenibile, sia in termini di impatto, di cura nel packaging e di migliore gestione del ciclo di smaltimento dei diversi rifiuti, sia sul fronte delle materie prime, prediligendo alimenti a filiera corta.