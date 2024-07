Longo clamoroso | da esubero eterno dell’Inter al… Milan! In Serie C

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Ricordate? L’ex attaccanteè rimasto per anni uno dei principali esuberi della società, prima di riuscire a piazzarlo. Ora torna d’attualità perché va al. Ovviamente non a disposizione di Paulo Fonseca, ma nella seconda squadra inC. IL “COLPO” DI MERCATO – SamuelealFuturo. E sì, non è un errore: si tratta proprio dell’ex attaccante, che diede una mano per vincere il Campionato Primavera 2011-2012 salvo poi perdersi per strada e riapparire solo per i ritiri e le amichevoli estive. Ora rispunta all’improvviso, con i rossoneri che lo prendono da svincolato per la nuova seconda squadra che giocherà inC.era svincolato dopo la scadenza del contratto, lo scorso 30 giugno, con la formazione spagnola del Ponferradina nella terzaiberica.