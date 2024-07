La follia per una pericolosissima sfida social | viaggia attaccato al treno per 100 km

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 luglio 2024) Si chiamano challenge e consistono per l’appunto in sfide nate sui. A volte sono simpatiche e costruttive, ma altre volte sono estremamente pericolose e in più occasioni si sono rivelate mortali. È il caso ad esempio di un 14enne americano, morto dopo la “One Chip Challenge”, che consiste nel mangiare la patatina più piccante al mondo e di non bere per diverso tempo. Di esempi del genere ce ne sono tantissimi e in Italia l’ultima stupida e folle challengeporta la firma di un 18enne che ha ben pensato di percorrere la tratta Civitanova Marche-Pescaraalper 100 km. La stupidaCome riferito da Il Pescara, un ragazzino anconetano di 18 anni per vincere una stupidahato per 100 kmalla coda di un, riprendendo la sua “impresa” con il cellulare.