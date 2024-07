I migliori oli dell' Umbria scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 luglio 2024) Quando si parlaolivicola ci si riferisce a unae regioni del centro Italia che da più tempo persegue un moo improntato su produzioni di qualità che puntano alla valorizzazionee varietà autoctone e del paesaggio olivicolo. Una terra dove l'oro verde viene giustamente valorizzato in ogni modo ed è tra le regioni con il livello più alto di qualità media che si possa riscontrare in Italia. Un quadro ben riportato dalla guida Oli d'Italia 2024 anche in questa difficile annata. La campagna olearia 2023/2024 Sicuramente, a livello quantitativo, non si può dire che quella appena trascorsa sia stata una campagna olearia da ricordare. Non ci sono stati cali importanti e ha tenuto tutto il segmento che riguarda la Dop regionale che è riuscita a produrre 686mila litri di extravergine certificato.