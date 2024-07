L’immagine di Berlusconi sopravvive al leader | solo mio padre seppe spezzare quell’illusione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) di Paolo La notizia secondo la quale si vorrebbe intitolare a Silviol’aeroporto di Malpensa non mi mi sorprende e ormai credo mi sia abituato a queste trovate folcloristiche all’insegna della formattazione della storia. Anzi, è una sorta di “terraformazione”, con la quale si cerca di rendere un paese abitabile quantomeno per tutti quegli individui simili a colui che è scomparso; del resto quest’ultimo, ha sempre cercato di adattare l’Italia alle sue esigenze, perché non dovrebbero fare altrettanto le sue tante imitazioni. Ho palesemente errato quando ho previsto, che senza il fondatore, il partito si sarebbe sciolto, poiché tenevo contodell’ultimo miglio, cioè dell’affetto o altro che legava l’elettore alha saputo inequivocabilmente costruire un’immagine più grande di sé, che glisse e perdurasse nel tempo (complice il conflitto d’interessi).