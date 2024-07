Cars&Coffee di Aci a Nocera Applausi a 40 auto d’epoca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024)UMBRA - C’erano(una quarantina, uniche nel loro genere) e pezzi di storia di ciascuno. E c’erano anche le due ruote. Dall’Alfa Spider Touring 2000 del 1962 all’Alfa Duetto Coda Lunga del 1966 o l’Alfa Romeo 1970 GTV Oro del 1970 fino alla rarissima MGC sei cilindri, 3000. Una serie di Spider Alfa Romeo degne di una vera e propria rassegna. E un gruppo di immancabili 500 Fiat Topolino, Balilla e a chiudere la carovana il Vespa club di Perugia con il suo presidente. Un vero spettacolo leche si sono ritrovate aUmbra per il secondo ‘Cars&Coffee’ organizzato damobile Club di Perugia in collaborazione con la delegazione Aci di. Una nuova modalità di turismo lento, che coniuga la passione per il motorismo storico e per la scoperta del territorio.