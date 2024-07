MotoGP Francesco Bagnaia domina il warm-up del Sachsenring davanti a Morbidelli e Martin poi i due Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)inizia nel migliore dei modi la domenica del suo 200° Gran Premio in carriera. Il due-volte campione del mondo, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nel corso del-up del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del, ancora una volta baciato dal sole, il numero 1 del team Ducati Factory ha chiuso il turno mattutino facendo fermare i cronometri sul tempo di 1:20.638 mettendo in fila una ottima serie di giri che lo mettendo di diritto nel ruolo di favorito per la gara odierna che scatterà alle ore 14.00. In seconda posizione troviamo Franco(Ducati Pramac) con un gap di 80 millesimi dalla vetta, quindi terza posizione per il suo compagno di scuderia, Jorge, a 164.