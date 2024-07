Il dibattito sulle destre Giuseppe Parlato presidente della Fondazione Spirito e De Felice | Serve costruire la via italiana al Conservatorismo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 7 luglio 2024) L’urgenza è di non disperdere gli archivi dellee sostenere, al contempo, il lavoro di chi sta tentando – con rigore scientifico e il sudorefronte – di riequilibrare la storiografia nazionale in senso plurale. Si tratta di un programma ambizioso che laUgoe Renzo Desta portando avanti da anni con pazienza, metodo e lo sguardo rivolto alle nuove leve. Da qui nasce la volontà di lanciare, per i tipi di Rubbettino, Presente Storico: la rivista scientifica, tale e quale a quelle tradizionali, con l’importante differenza di essere sfogliabile esclusivamente on line. Un progetto ambizioso., storico che ha studiato a fondo i percorsidestra tricolore, presiede da anni lae con lui abbiamodi quali sono i progetti i cantiere, ma anche di quali dovrebbero essere le coordinate politiche e culturali affinché siano definiti gli statutiviaal