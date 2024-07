Grande attesa per il Giro Women A Toano l’arrivo della terza tappa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Tutti al lavoro i toanesi per accogliere, con una festa di colori, le cicliste del ‘d’Italia’ che nelladi martedì raggiungeranno il centro di, evento molto atteso. La partenza delavverrà oggi da Brescia dove ieri, in PiazzaLoggia, sono state presentate le squadre che partecipano a questa edizione che si concluderà a L’Aquila domenica 14 luglio. Saranno sette le tappe. Lareggiana attraverserà i Comuni e i centri abitati di Poviglio, Castelnovo di Sotto, Calerno, Montecchio Emilia, Bibbiano, Quattro Castella, Montecavolo, Puianello, Albinea, Scandiano, Casal, Veggia, Roteglia, Ponte Secchia, La Collina. Ogni giorno, a partire dalle ore 12.50, sarà possibile seguire la corsa in diretta su Rai Sport con passaggio di rete su Rai2 dalle ore 14 fino al termine