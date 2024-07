Gera Lario nel bivacco c’era quasi un chilo di droga ma gli spacciatori sono riusciti a fuggire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 – Uncon mezzodi hascisc, un etto di cocaina, 64 grammi di eroina chiara, 156 grammi di eroina scura e uno spinello già confezionato, è stato scoperto dai militari della Guardia di finanza di Como durante una perlustrazione dei boschi, svolta sabato anella zona di via Ponte del Passo.no inoltre due bilancini di precisione, tre telefoni cellulari, un rotolo di pellicola e uno di carta stagnola a uso alimentare per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Glierano fuggiti, ma è stato identificato e segnalato un acquirente lecchese, trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. .