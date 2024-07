I 50 anni in cattedra della Sternini | Un’avventura appassionante I giovani sono stati uno stimolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Giordani Quando va in pensione una docente del calibro di Ombrettaè inevitabile guardarsi indietro per capire, dalla viva voce di chi si è impegnato per cinquant’nel mondoscuola cesenate, qualii riflessi del tempo sull’organizzazione scolastica di quest’ultimo mezzo secolo. Ombrettada oggi passa il testimone del rettoratoscuola privata parificata, di ispirazione cristiane, Fondazione Sacro Cuore - che ha retto per 20- al professor Domenico Fabio Talarico, fino ad oggi docente di religione. I 30 precedenti li ha svolti come docente di lettere classiche, per duein Veneto e poi al liceo scientifico Righi. Professoressa, comequesti 50? "