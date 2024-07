Una foresta di rovi Vegetazione selvaggia copre parte del sito della Casa del Capitano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) La piazzetta chiusa tra ladele gli scavi archeologici del Porto Traianeo è pronta. I lavori sono praticamente finiti da alcune settimane e si aspetta soltanto la disponibilitàgiunta, sindaco in testa, per inaugurare l’opera. Si tratta di uno degli stralci del progetto più complessivo che contiene il cantiere del Sacello Medievale, di fianco al Palazzo degli Anziani, e a seguire il recupero alla piena funzionalità di piazza Dante. Un intervento partito con la vecchia amministrazione con l’attuale che la sta portando avanti, nello specifico la Direzione ‘Lavori pubblici’ guidata dall’assessore Stefano Tombolini. L’opera doveva essere inaugurata almeno tre settimane fa, ma visto il caos provocato dalle vicendesocietà calcistica e il problema di salute patito dal sindaco non è stato possibile fissare l’evento.