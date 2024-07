Sposarsi nelle Marche | i luoghi da sogno dove festeggiare le nozze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Ancona, 2 luglio 2024 – Che si desideri una cerimonia romantica sulla spiaggia o un evento raccolto tra i filari di un vigneto o un matrimonio da favola in un castello, lesono piene diadatti per tutti i gusti. Ecco alcune idee per il giorno del sì, dalle residenze storiche agli chalet.Villa Honorata a Serra de’ Conti (Ancona), il Casale di Altidona (Fermo), entrambi in una cornice fiabesca. Come anche Villa Cicchi, ad Ascoli Piceno, che vanta eleganti sale decorate con gli affreschi del 1830. Villa il Cannone, a Fermo, è una dimora storica del XI secolo; ha ottenuto il rilascio della Corona d’argento dopo aver completato con successo la valutazione preliminare di idoneità sotto la stretta supervisione della commissione di certificazione di residenze d’epoca e ha superato 25 controlli di qualità.