Gastroenteriti sul Garda la sfida del sindaco che beve dal lago | Salute! Lo sfottò sui social | Vediamo il seguito – Il video

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo i numerosi casi di gastroenterite a Torri del Benaco suldi, ildella vicina Brenzone ha deciso di brindare per scacciare le paure tra residenti e turisti. In undiventato virale suisi vede Paolo Formaggioni che immerge un bicchiere nel, per poi poi bere l’acqua raccolta augurando davanti all’obiettivo «!». Sotto il post della pagina «Brenzone visione comune» gli utenti si dividono. C’è chi plaude all’iniziativa del, chi invece la definisce senza giri di parole una «pagliacciata» e ora aspetta i possibili effetti di quel brindisi: «Vorrei vedere il». Un altro invece si chiede perché alle polemiche, ilnon abbia semplicemente risposto con una circolare con gli esiti dell’esami di laboratorio sull’acqua.